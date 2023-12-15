Российский Курск атаковали беспилотники, гремят взрывы: видео и подробности

В российском городе Курск слышны взрывы — город атакуют беспилотники. Местные власти заявляют, что в городе работает ПВО.

В местных Telegram-каналах публикуют видео атаки на город. Информации о прилетах или пострадавших нет.

Жители Курска сообщают, что в некоторых районах города дроны пролетали очень низко и шумно. Моменты взрыва попали на камеры уличного наблюдения. Пока неизвестно, куда именно упали дроны или их осколки.

В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО около 17:30 сбили два украинских беспилотника над Курской областью. Это была "очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку". А по словам губернатора, сбитых дронов больше.

"ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА", — заявил губернатор Курска Роман Старовойт.

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