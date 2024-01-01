"Голова профессора путлера": в новогоднем выступлении Путина заметили странности, подозревают монтаж (видео)

Некоторые заметили странности в его внешнем виде

Новогоднее выступление российского диктатора Владимира Путина не обошлось без конфузов. Глава кремля, которого и так постоянно подозревают в том, что он обложился двойниками и не выходит на улицу из бункера, снова вызвал подозрения.

Об этом пишут в сети. Дело в том, что некоторые заметили странности в его внешнем виде. Пользователям показалось, что голова президента РФ существовала как будто отдельно от его костюма.

Следует отметить, что действительно на видео присутствуют какие-то странности, однако точно определить с чем они связаны пока невозможно. Может быть это, как и предполагают в сети, монтаж, а может быть и что-то связанное с самим телом диктатора.

Впрочем, комментаторы в большинстве своем склоняются именно к первой версии, подозревая, что это и вовсе был не Путин.

Напомним, ранее мы писали о том, что выступление путина не своим голосом на саммите в ЮАР высмеяли в сети.

Также мы сообщали о том, что на саммите БРИКС с президентом рф произошли странные метаморфозы. Он выступал перед деловым советом объединения по видеосвязи и даже тут оконфузился.