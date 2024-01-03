Белгород, спишь? У россиян выдались громкое утро и неспокойная ночка (видео)

Война, развязанная Россией, перекидывается на ее территорию

В российском Белгороде под утро прогремела серия взрывов, громко было и в районе. Белгороду нет покоя уже второй день подряд — он был под атакой и 2 января, и днем и поздно вечером.

Сообщения о том, что в городе слышны взрывы в местных Telegram-каналах появились после 4:30. Россияне пишут о громких "хлопках" и публикуют видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно отчитался, что над Белгородом и Белгородским районом якобы сработала российская система ПВО. По его словам, на подлете к городу якобы было сбито несколько воздушных целей.

Он добавил что под обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет, заявил Гладков. В двух частных домах выбиты окна, посечена кровля, повреждена линия электропередачи. Важно иметь в виду, что российские власти регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

В 5:47 Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Он призвал жителей не подходить к окнам и "укрыться" в помещениях без окон со сплошными стенами.

Как пишет SHOT, за ночь в Белгороде прогремело минимум 4 взрыва. Два раза за ночь над городом звучали сирены воздушной тревоги.

Как сообщал "Телеграф", 2 января Белгород был под обстрелом практически целый день. Так, взрывы там гремели не только днем, но и поздно вечером. Около 21:30 в городе включили сирену ракетной опасности, сообщалось о работе ПВО. Примечательно, что в Таворово (Белгородская область) одна из ракет от ЗРК "Панцирь" залетела в дом россиян, пробив потолок. Упал разгонный блок в жилой комнате рядом с кроватью и не разорвался. Якобы, никто не пострадал.