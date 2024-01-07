В РФ нашли "виновного" в поджоге своего истребителя Су-34: это подросток (видео)

Виновником якобы является 16-летний уроженец Дагестана

В РФ якобы нашли исполнителя поджога истребителя Су-34 на челябинском аэродроме Шагол. Его уже взяли под стражу.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на решение суда. По его данным, виновником якобы является 16-летний уроженец Дагестана.

"По версии следствия, он попытался поджечь бомбардировщик СУ на военном аэродроме Шагол в Челябинске, самолет успели оперативно потушить, подозреваемого сотрудники ФСБ задержали 5 января", — утверждают росСМИ.

При этом, стоит отметить, что в ГУР МО Украины указывали, что бомбардировщик на самом деле сгорел.

Помимо прочего против "поджигателя" расследуют дело о поджогах на ж/д в родном Дагестане.

В настоящий момент уже состоялось судебное заседание по делу о поджоге бомбардировщика Суд отправил парня в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что на днях лавное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что ночью 4 января в России сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Разведка также обнародовала видео с горящим самолетом.

Напомним, по данным СМИ, во временно оккупированном Крыму российская система ПВО С-400 отстрелялась по российскому же истребителю Су-35.