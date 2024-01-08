В РФ неизвестные подорвали железную дорогу возле непростого объекта

О пострадавших пока не сообщается

В Свердловской области РФ прогремел взрыв на железной дороге. Рядом с этим местом находится нефтебаза.

Об этом сообщают РосСМИ. По их предварительным данным, на путях под цистерной сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Очевидцы утверждают, что все это случилось рядом со станцией Сан-Донато.

Примечательно, что около неё располагается нефтебаза "Газпрома". Также сообщается, что рядом с местом событий было обнаружено еще одно несработавшее взрывное устройство.

Местные спасательные службы проверяют информацию о взрыве. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на четверг, 30 ноября, произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Он прогремел в Северомуйском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии. Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между рф и Китаем. И сейчас этот путь, который россия использует в том числе и для военных поставок, парализован.

Также мы сообщали о том, что в Крыму подорвали ж/д полотно, а движение поездов было парализовано.