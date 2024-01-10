Новая диверсия в РФ оказалась успешной: россияне показали свой "копченый" разорванный поезд (видео)

Некоторые цистерны напоминают решето

В сети появилось видео, на котором запечатлены последствия диверсии на железной дороге в РФ. У станции Сан-Донато (Свердловская область) разворотило весь состав с цистернами.

Видеоролик распространяют сами россияне, передает активист Сергей Стерненко. На опубликованных кадрах можно увидеть, что большая часть цистерн почернела ,вероятно, от горения их содержимого. Сколько и чего выгорело — пока неизвестно.

"Вот взрывчики какие были…все сгоревшее…", — говорит закадровый голос.

Но это еще не все. Как показывает автор видео, горение и взрывы были настолько мощными, что у некоторых вагонов даже повело раму. В самих цистернах огромные дырки.

Также, судя по кадрам, взрывов на самом деле было несколько, а не один, как изначально рассказывала роспропаганда.

Тут стоит отметить еще то, что инцидент произошел около нефтебазы "Газпрома". Можно предположить, что поезд ехал либо на неё, либо с неё.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на четверг, 30 ноября, произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Он прогремел в Северомуйском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии. Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между рф и Китаем. И сейчас этот путь, который россия использует в том числе и для военных поставок, парализован.