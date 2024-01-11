В столице РФ - "зажигательная" ночь: вспыхнули два пожара, огонь охватил огромную площадь (видео)
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О возможных пострадавших не сообщается
В Москве и Подмосковье за ночь вспыхнуло два крупных пожара. Вскоре после полуночи в поселке Обухово загорелся цех по производству полимерной продукции, огонь охватил на 8 тысяч квадратных метров. Также после 2-х часов ночи произошел пожар в Москве: на шоссе Энтузиастов вспыхнуло одноэтажное административно-производственное здание, пылало на площади около 2 тысячи квадратных метров.
Как заявили в МЧС РФ, в Обухово, по предварительной информации, пострадавших нет. Работники производства вышли из цеха на улицу.
Тушением пожара занимались порядка 120 специалистов и 36 единиц техники. Для тушения использовали три пожарных гидранта. Также была проложена 40-метровая магистральная линия от реки Клязьмы. Россияне пишут, что работы осложняются высокой пожарной нагрузкой здания. В МЧС заявили, что после 2-х часов ночи пожар был локализован на площади 8 тысяч квадратных метров. Через час сообщили о ликвидации открытого горения.
И тут эстафету переняла столица России — на шоссе Энтузиастов загорелось одноэтажное административно-производственное здание, огонь охватил 2 000 квадратных метров. На место прислали пожарный поезд. Пожар потушили через два часа.
Ранее "Телеграф" рассказывал о пожаре на радиозаводе "Стрела" в Брянской области РФ. Ему предшествовали взрывы.