В столице РФ - "зажигательная" ночь: вспыхнули два пожара, огонь охватил огромную площадь (видео)

О возможных пострадавших не сообщается

В Москве и Подмосковье за ночь вспыхнуло два крупных пожара. Вскоре после полуночи в поселке Обухово загорелся цех по производству полимерной продукции, огонь охватил на 8 тысяч квадратных метров. Также после 2-х часов ночи произошел пожар в Москве: на шоссе Энтузиастов вспыхнуло одноэтажное административно-производственное здание, пылало на площади около 2 тысячи квадратных метров.

Как заявили в МЧС РФ, в Обухово, по предварительной информации, пострадавших нет. Работники производства вышли из цеха на улицу.

Тушением пожара занимались порядка 120 специалистов и 36 единиц техники. Для тушения использовали три пожарных гидранта. Также была проложена 40-метровая магистральная линия от реки Клязьмы. Россияне пишут, что работы осложняются высокой пожарной нагрузкой здания. В МЧС заявили, что после 2-х часов ночи пожар был локализован на площади 8 тысяч квадратных метров. Через час сообщили о ликвидации открытого горения.

И тут эстафету переняла столица России — на шоссе Энтузиастов загорелось одноэтажное административно-производственное здание, огонь охватил 2 000 квадратных метров. На место прислали пожарный поезд. Пожар потушили через два часа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пожаре на радиозаводе "Стрела" в Брянской области РФ. Ему предшествовали взрывы.