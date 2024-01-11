Беспилотники наделали шума в России: взрывы мешали спать жителям нескольких областей

Ночь для жителей агрессивной страны выдалась тревожной

В ночь на четверг, 11 января, в России не только произошло два крупных пожара, но жителей этой агрессивной страны донимали беспилотники. В городе Калуга произошел взрыв и есть повреждения, а жителям Ростовской области мешали спать "взрывы в небе".

Как сообщили росСМИ, по данным минобороны России, силами вражеской ПВО за ночь были перехвачены три дрона. Это произошло над территориями Ростовской, Тульской и Калужской областей.

В Калуге рано утром беспилотник взорвался над насосной станцией. В результате взрыва получило повреждения техническое сооружение. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

"Сегодня утром на окраине г. Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", — написал он в своем Telegram-канале.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Кроме того, неспокойно было и в Ростовской области. Жители Каменск-Шахтинского сообщили о громких взрывах в небе над городом. Предварительно, работала ПВО, пишет Telegram-канал Astra. В местных пабликах пишут минимум о трех взрывах, первый из которых прозвучал примерно в 0:30. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. По его словам, в результате падения обломков пострадавших нет, а последствия на земле уточняются.

Кроме того, БПЛА атаковал и Воронежскую область. По данным губернатора Александра Гусева, в ночь на 11 января, дрон пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Он утверждает, что никто не пострадал и нет возгорания. Однако на месте работают все оперативные службы.

А тем временем россияне продолжают замерзать в своих домах без отопления. В частности страдают жители Владивостока.