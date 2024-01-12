У Путина две главные цели на выборах: в РФ будет новая реальность, говорят аналитики

Российский диктатор посылает российским элитам определенные сигналы

Предстоящие президентские выборы в России будут не только определять будущее РФ. Они должны закрепить пожизненное и единоличное правление Владимира Путина.

Об этом говорится в исследовании "Россия-2024. Политические, экономические и социальные перспективы", подготовленном аналитиками Украинского института будущего. Его авторы отмечают, что опыт почти двух лет войны показывает, что на некоторых этапах российский правитель допускает частичный дрейф в направлении "коллективного Путина".

По мнению исследователей, российский диктатор делает это, когда ему приходится учитывать позиции тех или иных групп влияния. Однако в России норма не коллективность, а единоличность. И именно к ней Путин будет стремиться.

"Следовательно, выборы-2024 – это "акт политической алхимии", в результате которого избранный на ограниченный срок президент превратится в пожизненного абсолютного правителя", — говорится в исследовании.

Также эксперты считают невозможным "транзит власти" в России пока жив Путин. По мнению исследователей, "Казус Пригожина" – когда Путин дал гарантии безопасности, которых не придерживался, станет правилом. А "модель Березовского" — когда уничтожались личные оппоненты Путина, меняется на "модель Пригожина", когда может быть уничтожен кто-либо из лояльных, но слишком неконтролируемых.

"Это не значит, что Путин "всех убьет", но такое "понятийное право" он себе предоставит. Новая реальность в отношениях между правителем и элитами РФ стала базой ключевых сигналов, которые правитель России посылает элитам: вы можете планировать транзит, готовиться к нему, но не можете действовать в логике транзита. Вопрос о следующем правителе не поднимается, пока живой правитель действует", — подчеркнули авторы исследования.

Также аналитики считают, что Путин хочет показать российским элитам, что его власть пожизненная и что они могут присматриваться к "наследникам", но соответствующего "конкурса" не будет. Также отмечается, что диктатор не разрешит конкуренцию с ним, подтвердив, что его власть единолична.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет сдерживать свои геополитические амбиции до своего переизбрания на выборах президента РФ, а это событие будет преподноситься как праздник. Однако после того, как пройдут выбор, российский лидер, вероятно, усилит мобилизацию в стране, а на фронте начнется эскалация.