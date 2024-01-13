Месть или неисправность: новые яркие кадры и подробности пожара на складе в Петербурге (фото, видео)

СМИ озвучили две возможных причины пожара

В субботу, 13 января, в Санкт-Петербурге на складе Wildberries (российский маркетплейс) произошел масштабный пожар. В МЧС РФ заявили, что возгорание уже удалось локализовать.

Как пишут российские СМИ, по последним данным, площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. При этом отмечается, что во время пожара обрушилась крыша склада на площади 40 тысяч квадратных метров.

Предварительной причиной возгорания называется неисправность проводки. Отмечается, что пожарная сигнализация на складе была отключена, потому что до этого она несколько раз срабатывала ложно. Кроме того, сообщается, что официально склад не был введен в эксплуатацию. В Росреестре склад тоже не значился, поэтому был вне поля зрения контрольно-надзорных органов.

В то же время в российских пабликах сообщают, что незадолго до пожара российские силовики проводили на складе массовые проверки работающих здесь мигрантов. Их причиной стала поножовщина между таджикскими и азербайджанскими таджиками.

Таксист-таджик хотел встать у склада Wildberries, но ему отказали — несколько граждан Азербайджана указали мужчине, что это "их" место и стоять тут запрещено.

Началась драка, а затем и поножовщина. По данному факту полиция возбудила уголовное дело, а после чего начала проверку мигрантов. В связи с этим и появилась версия, что причиной пожара на складе стал поджог с целью мести работников за эти проверки.

В свою очередь российский Телеграм-канал "112" сообщил, что во время пожара пропал 20-летний сотрудник склада Евгений К. Информации о пострадавших нет.

Источник РБК на страховом рынке оценил ущерб от пожара в 10-11 миллиардов рублей. Утверждается, что он сопоставим с ущербом от пожара на складе Ozon в Подмосковье в августе 2022 года.

Сообщение о пожаре в Шушарах (поселок, внутригородское муниципальное образование в составе Пушкинского района города федерального значения Санкт-Петербурга) поступило в 07:42.

Напомним, в ночь на четверг, 11 января, в Подмосковном Обухове произошел пожар на заводе по производству бронежилетов для российских войск.