В РФ тысячи людей вышли на "майдан" из-за активиста: полиция уже использует газ (видео)

Активист получил 4 года колонии за 2 слова

В российском Башкортостане разгорелся настоящий региональный "майдан". На улицы вышли тысячи людей, а их пытаются "паковать" силовики.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным протесты разгорелись в башкирском городе Баймак. Там местные жители вышли на защиту активиста Фаиля Алсынова, которого путинская власть засудила к 4 годам колонии. Поводом для уголовного преследования активиста стала его речь, произнесённая на сходе граждан в селе Ишмурзино в апреле 2023 года. Жители Баймакского района вышли тогда протестовать против добычи золота на горном хребте Ирандык. Алсынов использовал фразу "кара халык", которую перевели как "черный люд". Однако сейчас в современных тюркских языках оно используется просто для обозначения народа, сообщают местные жители.

Примечательно, что Донос на активиста написал глава Башкирии Радий Хабиров. Следователи посчитали, что Алсынов негативно выразился в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии и жителей Кавказа. Также Хабиров требовал проверить активиста на "дискредитацию армии" и "публичные призывы к экстремизму". В октябре 2022 года Фаиль Алсынов написал обращение, где призвал башкир не участвовать в войне в Украине.

И вот сегодня, в день объявления приговора, по данным местных СМИ, в городе начались протесты. В ответ на это силовики сначала отключили интернет во всем городе, перекрыли все подъезды к зданию суда. Но активистов это не остановило, а их было около 5 тысяч.

И тогда путинские силовики начали избивать и задерживать людей.

Одного из сторонников Фаиля Алсынова даже увезли на допрос ФСБ. Также утверждается, что силовики применяют против митингующих слезоточивій газ.

Один из очевидцев рассказал, что пострадал от перцового газа. Другому протестующему разбили голову. Двоих человек, избитых дубинками, госпитализировали. У пострадавшей девушки сломана нога. За медицинской помощью обратились 20 человек с жалобами на жжение в глазах.

Напомним, ранее мы писали о том, что россиянина оштрафовали за сон о Зеленском.