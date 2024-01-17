Это уже не "хлопок": в РФ взорвался новейший завод, он мощно пылает на всю округу (видео)

Заводу был всего год

В российской Ростовской области вспыхнул мощный пожар на одном из заводов. Очевидцы говорят, что слышали взрыв.

Об этом сообщают местные интернет-паблики. По их данным, инцидент произошел в Шахтах. Там загорелся полимерный завод "Авангард".

Примечательно, что перед пожаром на заводе прогремел взрыв, который также уже подтвердили и в Госдуме РФ. По словам, депутата Екатерины Стенякиной, есть разрушения в производственном здании. Также есть как минимум двое пострадавших.

Как можно увидеть на одном из видео с места событий, местные, комментируя взрыв, показывают на небо, где можно наблюдать следы, похожие на те, что оставляют за собой ракеты.

"Это был не хлопок, это был взрыв ох*****льный!", — говорят очевидцы.

Тем временем пожар уже разгорелся настолько мощно, что дым от него можно увидеть за несколько километров. Российские спасатели уточняют, что на заводе горит якобы цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Украинский блогер Денис Казанский, комментируя "прилет", предположил, что виной ему может быть очередной сход боеприпаса с бомбардировщика, которые в последнее время участились в армии РФ.

При этом местные паблики утверждают, что взрыв якобы произошел изнутри. Также они добавляют, что количество жертв уже резко увеличилось до 7.

Стоит отметить, что завод в Шахтах — первый в России полиэфирный завод. Его открыли меньше года назад, в июне 2023.

Напомним, ранее мы писали о том, что под москвой после таинственного взрыва горит склад с техникой.