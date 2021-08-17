В Беларуси против девушки убитого в Киеве Шишова завели уголовное дело

Жолудь обвинили в "призывах к массовым беспорядкам".

Подконтрольное режиму Александра Лукашенко Управление следственного комитета города Минск (Беларусь) открыло уголовное дело против девушки погибшего в Киеве белорусского оппозиционера Виталия Шишова Божены Жолудь.

Сообщение об этом обнародовано пресс-службой УСК.

Ее обвиняют в "призывах к массовым беспорядкам" и "вооруженному сопротивлению представителям власти".

"В настоящий момент девушка признана подозреваемой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Планируется проведение иных следственных и процессуальных действий", — сказано в сообщении.

Отметим, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Как сообщалось ранее, глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и исчез 2 августа. На следующий день его нашли повешенным в Святошинском парке.

В полиции указали на некоторые странности в гибели Шишова, которые могут свидетельствовать о том, что его убили.

Вечером того же дня у посольства Беларуси в Киеве собралось много демонстрантов, которые выразили свое недовольство в связи с гибелью Шишова. Среди них была и Жолудь. Именно тогда она произнесла слова о том, что протестующим в Беларуси стоит "взять в руки вилы".

Напомним, на Западе убийство Шишова назвали "расправой над гражданским обществом".