Россия выставила на торги проблемное месторождение золота: известна цена

Золотой рудник Кючус слывет в России проблемным местом, в котором придется построить атомную станцию

В России хотят продать на аукционе одно из самых крупных в стране месторождений золота — Кючус в Якутии, которое со старта оценили в 2,2 млрд рублей.

По информации местных СМИ, торги за месторождение с балансовыми запасами около 175 тонн золота состоятся 8 октября, а сейчас "Роснедра" регистрируют заявки на участие. Впрочем, Кючус давно уже слывет проблемным местом, а победители аукциона будут обязаны выполнить непростые условия.

Известно, что месторождение находится в Усть-Янском и Верхоянском районах, где практически отсутствует энергетическая инфраструктура. В связи с этим счастливого обладателя золотого рудника обяжут использовать атомную энергию от станции, которой пока нет. Ее обещает построить "Росатом", однако за деньги владельцев месторождения, которым предстоит раскошелиться еще минимум на 56,1 млрд рублей. Впрочем, эта затея уже подверглась критике со стороны Greenpeace, которую взволновало хранение радиоактивных отходов на промплощадке АЭС, что запрещено якутскими законами.

Кроме того, владельцев месторождения обяжут добывать минимум 10 тонн золота в год, что без соответствующей инфраструктуры является невозможным.

Напомним, Россия хочет направить из федерального бюджета дополнительные миллиарды на поиск полезных ископаемых. Все дело в том, что их запасы истощаются, и проблема усугубляется тем, что новые месторождения в последнее время не открывают.