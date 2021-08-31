В Украину с 1 сентября не будут пускать автомобили из Приднестровья: что случилось

Запрет на въезд распространяется даже на автомобили, которые планируют ехать транзитом

В Украине с 1 сентября перестанут пропускать автомобили с номерными знаками Приднестровского региона Молдовы. Им запретят как въезд в страну, так и проезд по ней транзитом.

Об этом в понедельник, 31 августа, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Соответствующее решение приняли по поручению Кабмина и ноте протеста украинского Министерства иностранных дел.

Так, с 1 сентября в Украину из Молдовы будут пропускать только те транспортные средства, которые имеют регистрационные номера согласованного образца и так называемые "нейтральные номера".

Отмечается, что о данных изменениях проинформировали также молдавскую сторону.

Стоит отметить, что Приднестровье — самопровозглашенное государство на территории Молдовы, которое с 1992 года после военного конфликта контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, территорию которой Молдова считает своей.

Ранее "Телеграф" сообщал о подготовке неприятного сюрприза для водителей авто с номерными знаками Приднестровья.

Также сообщалось, что в Украине заработал десяток новых камер автофиксации нарушения скорости. На территории страны их теперь 180. С полным перечнем адресов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.