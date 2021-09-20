Украинца в Беларуси обвинили в участии в протестах и приговорили к тюремному заключению

МИД Украины уже выразил протест.

В столице Беларуси Минске суд принял решение о лишении свободы сроком на три года гражданина Украины Михаила Ференца. Ему инкриминируют участие в протестных движениях, которые подконтрольными режиму Александра Лукашенко правоохранительными органами были восприняты, как "действия, грубо нарушающие общественный порядок".

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Отмечается, что Ференец до этого семь месяцев провел в минском СИЗО, но ему этот срок не зачли.

В ведомстве указывают, что суд не привел достаточных доказательств вины украинца. Тот в свою очередь вину не признает и намерен подать апелляцию.

МИД Украины отмечает, что расценивает подобные действия Минска, как антиукраинские, а приговор противоправным и несправедливым.

В ведомстве потребовали немедленно освободить его и пообещали и в дальнейшем защищать его права и интересы.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, насколько вероятна угроза вторжения России через территорию Беларуси.