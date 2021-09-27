"У нас открывается новый фронт" - Лукашенко заговорил об Украине военной терминологией

"Ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная", — Лукашенко.

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о неблагоприятной ситуации в соседних государствах и опасениях относительно их конфронтации в сторону республики.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает "БЕЛТА".

Соответствующее заявление из уст Лукашенко прозвучало во время приема руководителей силового блока с докладом о нынешней ситуации на границе государства. Лукашенко призвал руководителей силовых органов обращать внимание не только на мигрантов, но и на вопросы обороны.

"Ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятна. Более того, руководство этих стран приняло курс на конфронтацию с Беларусью", — говорит непризнанный международным сообществом президент.

Также Лукашенко отметил, что на границе Польши с республикой готовятся целые военные корпуса.

"Это же не против Германии разворачиваются эти войска", — говорит Лукашенко, указывая на то, что действия направлены на Беларусь.

Также он отмечает, что подобную позицию занимает Литва, которая пытается показать НАТО и США свою преданность.

"Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт", — говорит непризнанный президент Беларуси.

Он отмечает, что многие жители республики бежали в Украину и теперь создают там учебно-тренировочные лагеря, где, по мнению Лукашенко, обучают беглецов (и не только) борьбе против Беларуси.

Также он заявил, что украинские пограничники сами находят тайники с оружием у границы с Беларусью.

"Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тянуть к нашей границе. Они бы спрятали где-то в другом месте. Мы видим признаки непристойных действий в отношении Беларуси", — заявил Лукашенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Беларусь решила закупить в России военной техники на один млрд долларов, опасаясь неукрепленной границы с Украиной.