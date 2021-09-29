В Беларуси пожар охватил нефтеперерабатывающий завод (фото)

На заводе произошел выброс топлива

В Беларуси вечером во вторник, 28 сентября, вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Нафтан", что в Новополоцке под Витебском. Факельное горение достигло высоты в три метра.

Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций республики.

Известно, что на заводе случился выход дизельного топлива, которое вспыхнуло. Произошло это во время запуска новой установки замедленного коксования.

Выброс топлива сопровождался факельным горением, которое достигало трехметровой высоты. К тушению пожара привлекли 15 единиц техники и 58 спасателей.

Полную ликвидацию пожара зафиксировали в 22:14 по местному времени, о пострадавших информации не было.

Позже газета "Вестник Нафтана" сообщила, что угрозы жизни и здоровью жителей Новополоцка в связи с выбросом топлива и его возгоранием нет. По их информации, никто не пострадал.

Пожар на заводе "Нафтан" в Беларуси Пожар на заводе "Нафтан" в Беларуси

Стоит отметить, что нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке расположен на окраине городе, но в жилом микрорайоне. Судя по данным карты, в непосредственной близости от помещения завода расположены жилые дома, а через дорогу от завода — густой лес.

Данные с карты

Как сообщал "Телеграф" ранее, в шведском городе Гетеборг после взрыва огонь охватил жилую многоэтажку. Пожар распространился на три подъезда, несколько сотен людей пришлось эвакуировать.