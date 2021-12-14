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В Беларуси известному блогеру и мужу Тихановской дали 18 лет тюрьмы: подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Оппозиционера судили по четырем статьям одновременно Новость обновлена 14 декабря 2021, 14:52
Оппозиционера судили по четырем статьям одновременно

Сергея Тихановского обвинили в проведении антиправительственных акций

Во вторник, 14 декабря, в Беларуси был проведен заключительный суд над Сергеем Тихановским. Напомним, что он является противником режима Александра Лукашенко, изначально кандидатом в президенты, а нынче мужем лидерки местной оппозиции Светланы Тихановской.

Подробности приговора сообщили в новостном агентстве "BELTA".

За что осудили и на сколько?

Отметим, что следствие разбиралось с "делом Тихановского" больше года. Сам же подозреваемый находился все это время в СИЗО, куда был заключен еще до проведения выборов в Беларуси 9 августа 2020 года.

По итогу Сергея Тихановского обвинили в:

  • подготовке и организации массовых беспорядков с целью свергнуть правительство;
  • призывах к насилию по отношению к власти и местным правоохранительным органам;
  • препятствованию работе белорусской ЦИК при выборах президента;
  • разжигании социальной вражды.
Светлана Тихановская выступает в ЕС по делу о заключении её мужа Сергея
Светлана Тихановская выступает в ЕС по делу о заключении её мужа Сергея

Всего по "делу Тихановского" было проведено более семидесяти различных экспертиз. Ущерб от якобы его действий оценили в 3,5 млн белорусских рублей (более 37 млн гривен).

По итогу Сергей Тихановский был осужден на 18 лет за решеткой. Еще несколько представителей оппозиции, арестованные и отправленные под суд, также получили свои приговоры.

Реакция оппозиции РБ

В преддверии объявления приговора своему мужу с официальным заявлением выступила лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она еще не знала, на какой срок осудят Сергея, однако отметила, что в любом случае он будет "незаконным" и не таким, с которым "можно мириться".

Сергей и Светлана Тихановские
Сергей и Светлана Тихановские

"Что я буду делать с этой новостью? А я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов беларусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси", — подчеркнула Тихановская.

Также она добавила, что продолжит поддерживать с ним связь, присылая письма и детские рисунки, а также не остановит борьбу за честную власть в их родном государстве.

Немного о приговоре

Восемнадцать лет за решеткой — это весьма строгое наказание. Для сравнения — в Украине чаще всего наибольшим сроком в приговоре обычно может быть 14-15 лет лишения свободы. Куда реже появляются решения суда о пожизненном заключении. 

Такое наказание можно получить за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, повторное изнасилование несовершеннолетней, теракт и еще некоторые преступления.

Самые тяжкие приговоры в Украине
Самые тяжкие приговоры в Украине

Интересно, что в последнее время режим Александра Лукашенко пошел "во все тяжкие". Перед объявлением приговора арестованным оппозиционерам Лукашенко заявил, что считает Крымский полуостров частью России, а также согласился провести общие военные учения с Россией рядом с украинской границей. При этом спустя несколько дней именно Беларусь обвинила Украину в якобы нарушения границ воздушного пространства между странами.

Теги:
#Оппозиция #Беларусь #Приговор #Светлана Тихановская #Сергей Тихановский
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