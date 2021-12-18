У Лукашенко вновь пригрозили ядерным оружием, но получили "облом" от России

В Минске наблюдают за ситуацией в соседней Польше.

В Беларуси подтвердили информацию о том, что готовы разместить у себя ядерное оружие, если почувствуют угрозу со стороны стран НАТО.

Об этом заявил глава МИД страны Владимир Макей в интервью RT Arabic.

По его словам, в Беларуси видят, что НАТО вплотную подобралось к границам страны, а в последнее время наблюдается увеличение количества военных учений в соседних странах.

Макей добавил, что размещение на территории страны ядерного оружия является одним из вариантов на возможные действия Альянса на территории соседней Польши.

Также он выразил мнение, о том, что НАТО якобы готовит плацдарм на территории Украины.

"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", — рассказал он.

Вместе с тем бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов подтвердил, что такое решение Россия действительно может принять, но только в случае, если ядерное оружие появится на территории стран Балтии или в Украине.

Он добавил, что Россия не станет первой размещать ядерное оружие в Беларуси.

Как сообщалось ранее, в конце ноября Александр Лукашенко заявил, что предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить в стране ядерное оружие в случае, если ракеты будут размещены в Польше.

Кроме того, он заявлял, что в случае начала полномасштабной войны Беларусь вступит в конфликт на стороне России.

О том, что Лукашенко готов пойти на конфликт с Киевом также свидетельствует то, что в интервью российским пропагандистам он рассказал, что считает Крым "российским" и даже хотел его посетить вместе с Путиным. В МИД Украины эти его слова назвали "потоком сознания".