Укр

"Противостояния в элите нет": Назарбаев впервые с начала протестов в Казахстане обратился к народу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Назарбаев прокомментировал протесты в Казахстане Новость обновлена 18 января 2022, 14:33
Назарбаев прокомментировал протесты в Казахстане

Экс-глава Казахстана заявил, что он не покидал страну во время протестов.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который был при власти около 30 лет, впервые после массовых протестов и ввода войск в страну записал видеообращение, заявив, что конфликта в элите страны нет.

Соответсвующее видео появилось на Youtube-канале пресс-службы президента Казахстана.

Назарбаев обратился к народу на русском и казахском языках, назвав январские протесты в стране "организованными беспорядками". По его мнению, их целью было разрушение страны и ее устоев.

"Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на это вопрос", — высказался бывший президент Казахстана.

Помимо этого, Назабаев также решил рассказать, что он на данный момент находится в Казахстане "на заслуженном отдыхе" и не покидал страну. А всей информацией по поводу протестов обладает нынешний президент Казахстана, добавив, что противостояния между представителями власти нет.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Nur Otan". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — резюмировал политик.

Стоит отметить, что Назарбаев и члены его семьи не появлялись на публике и не комментировали происходящее в стране с момента начала политического кризиса. В местных СМИ из-за этого предполагали, что он покинул Казахстан.

Напомним, что массовые протесты в Казахстане начались 2 января на фоне резкого повышения цены на сжиженный газ. С каждым днем мирные протесты перерастали в беспорядки и случаи мародерства. А президент Казахстана вообще заявил, что террористические группы прикрываясь мирным митингом, пытались совершить в стране переворот.

Через несколько дней протестов Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ

На его просьбу тут же отозвались в России, направив в Казахстан подразделения военнослужащих. АМинистерство внутренних дел страны предупредило протестующих о том, что их ждет "уничтожение" в случае отказа сложить оружие.

Теги:
#Протест #Казахстан #Видео #Нурсултан Назарбаев
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