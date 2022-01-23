Укр

"Решение совсем не эмоциональное": президент Армении сложил полномочия

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армен Саркисян Новость обновлена 23 января 2022, 18:44
Армен Саркисян

Глава страны пожаловался на то, что не может влиять на ход дел в Армении.

Президент Армении Армен Саркисян заявил о том, что уходит в отставку.

Об этом сообщили на сайте администрации президента Армении.

По его словам, он покидает пост главы государства в непростое время. Он отметил, что стране необходимо национальное единство, а институт президента стал объектом многочисленных "сплетен и теорий заговора", что отвлекает жителей страны от "самых важных вопросов".

Он также отметил, что в Армении президент не имеет реальной политической власти, а потому он не может влиять на вопросы "мира и войны", накладывать вето на решения парламента и не может использовать полномочия для решения большинства вопросов.

"Я долго думал, решил уйти с поста Президента Республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", — сказал он.

Саркисян занимал этот пост с 2018 года, однако в Армении президентская должность является исключительно представительскими. Президента назначает парламент сроком на семь лет.

Как сообщалось ранее, в Армении после завершения боевых действий в Карабахе в ноябре 2020 года начался политический кризис, а тогдашний премьер Никол Пашинян заявил о досрочных выборах и сложил полномочия.

20 июня 2021 года в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в которых большинство получила партия Пашиняна, а в августе его опять назначили на премьерский пост.

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#Армения #Армен Саркисян
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