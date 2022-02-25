Огромные колоны военной техники двигаются из Беларуси в Украину (видео)
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В Беларуси заметили передвижение российских военных.
Большие колоны российской военной техники в Беларуси двигаются в сторону Украины, где украинцы защищают свою землю от российских оккупантов.
Об этом сообщил руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко на своей страничке в Twitter.
Павел сначала опубликовал фото российской техники, на которой нанесена метка "V". Данная колона была замечена в Бресте.
Также в сети появилось видео, на котором видно, как российские "Нрады" едут из Бреста по направлению к украинской границе в пункт пропуска Мокраны.
Еще одну колону российской армии заметили в Гомеле:
Сообщается, что данная колона движется в направлении Чернигова.
Напомним, 24 февраля Россия начала крупномасштабное вторжение на территорию Украины. Режим Александра Лукашенко встал на сторону РФ в этой войне и успел нанести Украине удар в спину. Кроме того, в Министерстве обороны Украины сообщили, что из территории Беларуси по Украине стреляли баллистическими ракетами. При этом Лукашенко призвал Украину выполнить ультиматум президента РФ Владимира Путина.
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