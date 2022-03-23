Пойдет ли Беларусь на вторжение в Украину? В сети едко обсуждают ответ Минска

Украинцы саркастически реагируют на абсурдные заявления Беларуси

Несмотря на то, что Беларусь продолжает стягивать свои войска к границам с Украиной, руководство республики и дальше опровергает вероятность вступления Минска в войну в Украине. В сети эта тема вызывает шквал саркастических комментариев, ведь украинцы в честность заявлений самопровозглашенного лидера лукашенко не верят.

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Так, еще одно заявление по поводу нежелания вступать в военную агрессию против украинского государства сделал государственный секретарь совета безопасности Беларуси Александр вольфович, подчеркнув, что ни он лично, ни псевдо-президент александр лукашенко не допустят втягивания Беларуси в конфликт россии с Украиной. При этом он добавил неоднозначность своему заявлению, когда сообщил, что республика готова защищаться на своих территориях.

"Сегодня вооруженные силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на территории своей страны. Об этом говорил президент, и я вам официально заявляю. Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какие-то военные конфликты, но свою страну, свою территорию мы будем защищать. Мы готовы ее защищать", — заявил вольфович.

В сети украинцы в такую "откровенность" не верят и над заявлениями руководства республики откровенно насмехаются, мол, если заявили, что не будут нападать, то нападут стопроцентно. Кроме того, добавляют, что Беларусь с первых дней военной агрессии россии вступила в войну с Украиной и, несмотря на абсурдные заявления, уже совершает военные преступления на украинских территориях.

Некоторые советуют белорусам защитить свою республику и "прижать таракана и его приспешников", чтобы освободиться от их руководства.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент российской федерации владимир путин хочет организовать вторжение Беларуси в Украину, чтобы полностью разгромить или серьезно ослабить украинскую армию, ведь благодаря этому кремль сможет получить полную власть над республикой.