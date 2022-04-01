Казахстан жестко "послал" россию: "Называем вещи своими именами"

Тем не менее страна продолжит торговать с рф.

Казахстан, (который уже нанес путину удар в спину — Ред.), не станет инструментом для обхода американских и европейских санкций против россии, а также называет происходящее в Украине войной, несмотря на позицию рф.

Об этом в интервью euractiv сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов, который находится с рабочим визитом в ЕС.

Сулейменов отметил, что Казахстан не хочет подвергаться вторичным санкциям со стороны Запада, а потому не станет площадкой рф для обхода санкций. При этом страна продолжит торговать, инвестировать в россию и привлекать инвестиции для рф, ведь "по-другому их экономика не может". Также Сулейменов отметил, что россия начала войну в Украине, при этом внутри рф действует закон, запрещающий слово "война". Также Казахстан не собирается признавать псевдореспублики и уважает территориальную целостность Украины.

"У нас нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами. Россия решила ввести закон, запрещающий слово "война". Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению", — отметил Сулейменов

Кроме того, в Казахстане решили бороться с "Visa и MasterCard турами для россиян". Эти сервисы перестали обслуживать клиентов из рф. Банк Казахстана выступили с заявлением, в котором запретил открывать карточки нерезидентам страны.

Ранее депутат от компартии в мосгордуме Сергей Савостьянов предложил расширить рамки "денацификации и демилитаризации" еще на шесть стран, в том числе и на Казахстан.

Напомним, крупнейшая авиакомпания Казахстана отменила перелеты в российские города.