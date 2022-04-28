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лукашенко подтвердил планы путина насчет бывших советских республик

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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лукашенко и кровавый агрессор путин Новость обновлена 28 апреля 2022, 13:15
лукашенко и кровавый агрессор путин

Лукашенко решил, что в Союзное государство россии и беларуси захотят и другие страны

Непризнанный президент беларуси александр лукашенко совместно с кровавым российским диктатором владимиром путиным преследует цель возрождения союзного государства по типу Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Белорусский лидер убежден, что к его составу пожелают присоединиться и другие страны бывшего Советского Союза.

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Об этом Лукашенко заявил во время очередной встречи с губернатором Воронежской области российской федерации Александром Гусевым, добавив, что он видит значительный интерес к развитию сотрудничества с республикой беларусь.

Соответствующую информацию в четверг, 28 апреля, обнародовало белорусское издание "БЕЛТА".

"Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в образе, чтобы развивались суверенные, независимые государства – беларусь и россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза ", – прокомментировал ситуацию белорусский лидер.

Ранее "Телеграф" сообщал, как несколькими днями ранее белорусский лидер александр лукашенко призвал соседние страны "жить дружно ", а также заговорил о необходимости сохранить мир.

Теги:
#Путин #Лукашенко #Советский Союз #Білорусь
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