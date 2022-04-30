Мобилизации пока нет, но "дроны" уже запретили: что сейчас происходит в Приднестровье

Отдельные ограничения, связанные с военными, уже присутствуют

Ситуация в непризнанном Приднестровье, расположенном на территории Молдовы, продолжает быть напряженной после нескольких дней обстрелов и взрывов. В регионе ограничили возможность запускать беспилотные летальные аппараты, а также инспектируют состояние местных бомбоубежищ.

Более подробно расскажет "Телеграф", ссылаясь на местные СМИ.

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По состоянию на 30 сентября известно, что на территории непризнанной "ПМР" действует "красный" уровень из-за вероятной террористической угрозы. Местные силовики несут службу в усиленном режиме, на выездах из населенных пунктов стоят блок-посты с вооруженными автоматчиками.

При этом военные патрули на улицах пока отсутствуют, не проводится и официальной мобилизации мужского населения. После первых нескольких дней паники, когда люди в спешке уезжали на подконтрольную Молдове территорию, ситуация улучшилась. Специальная эвакуация мирного населения также не проводится — даже с территорий, где ранее якобы фиксировались взрывы и стрельба.

Впрочем, отдельного беспокойства местному населению добавляет тот факт, что руководителям предприятий и организаций было поручено проверить ракетные бомбоубежища. Это значит, что в Приднестровье не исключают возможность начала активных боевых действий.

Среди интересных запретов — невозможность использовать "дроны". Уже с 1 мая любители "полетать" и поснимать красоты с высоты птичьего полета должны удержаться от подобной привычки. Разрешение на запуск такой "птички" можно получить, только предварительно согласовав все с непризнанным "МГБ".

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Пока ситуация в регионе более-менее стабильна. Однако сетью уже разошелся документ, которым мужчин, живущих в Приднестровье, приглашают на специальные военные сборы. Таким образом якобы хотят "доукомплектовать" и без того хилую местную армию.

При этом некоторые украинские военные эксперты считают все попытки рф усугубить войну в Украине еще и заварушкой в "ПМР" чем-то вроде политического самоубийства. Другие же в это время объясняют, зачем путин может пойти на подобный шаг.