Молдова помогает российским металлургам уходить из-под санкций - расследование СМИ

"Серый импорт" из рф полностью убивает конкурентоспособность украинских предприятий

Молдавские металлообрабатывающие компании, расположенные в том числе в Приднестровье, покупают металлургическое сырье и продукцию в России, тем самым помогая подсанкционным российским металлургам обходить санкции ЕС и попадать на рынок Евросоюза.

Об этом идет речь в расследовании OBOZREVATEL "Стальные схемы: как Молдова и Приднестровье позволяют рф обходить европейские санкции".

Как пишет издание, с самого начала российско-украинской войны официальный Кишинев занял очень сдержанную позицию в отношении военного конфликта, по сути, отказавшись вводить какие-либо существенные санкции против рф. Однако президент Молдовы Майя Санду пообещала, что не допустит случайной или целенаправленной помощи России со стороны Молдовы для обхода наложенных на нее санкций.

"Впрочем, наличие в стране "серой зоны" в виде Приднестровье, глубоко интегрированной в молдавскую экономику, позволяет говорить об обратном. Первой ласточкой обхода санкций стала металлургическая отрасль. На днях стало известно, что две компании, центр которых расположен в Приднестровье, купили в россии металлопродукцию и сырье с целью дальнейшей перепродажи не только на молдавском рынке, но и на рынках ЕС, в частности Румынии", — утверждает OBOZREVATEL.

Во второй половине апреля морпорт Новороссийска покинули два балкера, загруженных российской продукцией. Порт назначения обоих суден – Джурджулешты. Главная причина, почему молдавско-приднестровские компании под угрозой жесточайших санкций ЕС все-таки продолжают закупать российский металл, заключается в его цене. После того как меткомпании рф потеряли рынки сбыта в Европе, они начали распродавать свою продукцию с существенным дисконтом, особенно в тех странах, которые не присоединились к санкциям.

Такой "серый импорт" из рф полностью убивает конкурентоспособность украинских предприятий. Рынок Молдовы – небольшой, однако и эти объемы могли бы стать подспорьем для отечественных металлургов, которые ищут и цепляются за любые заказы. В условиях ограниченного экспорта меткомбинатам важно иметь гарантированные объемы сбыта в Украине. Ну а государство получает выгоду в виде работы производственных цепочек в экономике, занятости населения в прифронтовых районах и налоговых отчислений.

Все эти схемы импорта стальной "подсанкционки" в Молдову вызывают множество вопросов, в частности, почему официальный Кишинев соблюдает санкции против России в финансово-банковской системе, но абсолютно попустительствует в сфере торговли металлом.

"В свою очередь Киеву необходимо интенсифицировать давление на Молдову для закрытия всевозможных лазеек для обхода санкций, именно этим сейчас занимается рабочая группа Ермака-Макфола. Вполне возможно, что личная встреча президентов Владимира Зеленского и Майи Санду в Киеве, который за последний месяц посетили множество мировых лидеров, поможет закрыть все "дырки" в серых схемах", — подчеркивает издание.