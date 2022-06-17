лукашенко сделал странные заявления об ударе по Киеву и войне с Польшей

Диктатор побывал в Бобруйске

В пятницу, 17 июня, на 114-й день полномасштабного вторжения рф в Украину непризнанный президент Беларуси александр лукашенко сделал ряд странных заявлений про Украину.

Диктатор в пятницу совершил рабочую поездку в город Бобруйск Могилевской области, передает официальный сайт президента Беларуси.

Во время посещения одного из предприятий Бобруйска лукашенко заявил, что Польша якобы имеет планы на западную Украину, что грозит окружением Беларуси.

"Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность", — сказал лукашенко.

Кроме того, диктатор пригрозил, что ударит по Киеву, если Украина нанесет удар по Мозырю.

"Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь чем ударить. У нас это есть", — заявил диктатор.

Также лукашенко предостерег Киев от ударов по рф.

"Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения", — добавил непризнанный президент.

Ранее лукашенко заявил, что готов воевать за западную Украину, а сын диктатора Николай невольно поддержал Украину на выпускном.