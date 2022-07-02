"Воевать не хотим": лукашенко заявил о ракетном ударе Украины по Беларуси

лукашенко сделал ряд странных заявлений

В субботу, 2 июля, на 129-й день полномасштабного вторжения рф в Украину непризнанный диктатор Беларуси александр лукашенко отметился странными заявлениями насчет Украины и Европы.

Слова непризнанного президента РБ доступны на telegram-канале BELTA.

лукашенко рассказал, что несколько дней назад ВСУ якобы пытались нанести удар по военным объектам Беларуси, но все ракеты были перехвачены. Тем не менее воевать с Украиной он не хочет.

"Минск не хочет воевать в Украине", — заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости (3 июля).

Затем диктатор добавил, что отдал приказ военным взять на прицел центры принятия решений противников Минска, намекнув что готов нанести удар не только по Украине. Кроме того, лукашенко обвинил Запад в планировании атаки на Беларусь и западную Украину.

"Западные соседи нашей страны жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории и даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии. Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине", — сказал непризнанный президент Беларуси.

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Ранее сообщалось, что лукашенко призвал россию готовиться к ядерной войне.

Напомним, непризнанный президент Беларуси пытался заманить украинцев на территорию РБ.