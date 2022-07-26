лукашенко сделал очередное циничное заявление насчет Украины: "Поджигают поля ради картинки"

Вражеская армия массово обстреливает украинские поля, провоцируя возникновение мощного дефицита

Самопровозглашенный лидер белорусского режима александр лукашенко завил, что Украина сама поджигает собственные поля с помощью боевых вертолетов, чтобы создать так называемую "ужасающую картинку" для мира.

Как пишет издание "Белта", ссылаясь на слова непризнанного мировым сообществом белорусского президента, который безосновательно обвинил Украину в поджоге полей, и без того неблагоприятная ситуация на продовольственном рынке из-за действий украинской стороны только усугубляется.

"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усиливается. Кадры горящих пшеничных полей специально подожжены боевыми вертолетами наших южных соседей ради ужасной картинки, никому не добавляют оптимизма", — заявил лукашенко.

Следует напомнить, что накануне в распоряжении "Телеграфа" оказались видео и фото, подтверждающие, что из-за систематических обстрелов российских кафиров, на украинских полях, расположенных на юге страны, провоцируют возникновение масштабных пожаров. В то же время, засушливая погода, которая в последнее время наблюдается в регионах, уничтожению урожая, к сожалению, только способствует.

Также отметим, что оккупационная армия российской федерации довольно часто прибегает к обстрелам украинских полей, в частности, зажигательными снарядами, таким образом полностью уничтожая урожай и провоцируя возникновение еще большего дефицита в стране.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате войны в Украину и невозможности экспортировать зерно, мир находится на грани мощного продовольственного кризиса. В частности, из-за дефицита зерновых культур больше всего может пострадать большое количество стран Ближнего Востока и Африки.