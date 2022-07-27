Главарь боевиков "ДНР" поехал в Беларусь и выдал бред о "русских городах"

Пушилин выдал очередную порцию бреда

В среду, 27 июля, на 154-й день полномасштабного вторжения рф главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин приехал в Брест (Беларусь).

Об этом сообщил сам Пушилин на своем telegram-канале. Боевик выдал очередную порцию бреда, заявив, что пришло время "освобождать русские города", в том числе Киев, Полтаву, Одессу и другие.

"Всех русских роднят с защитниками Брестской крепости стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели. Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…", — написал Пушилин.

В сети лишь посмеялись над словами боевика.

Ранее Пушилин заявил, что российская армия из-за поставок западного вооружения в Украину не остановится после выхода на "конституционные границы" Донецкой области.

Напомним, главарь боевиков "ДНР" рассказал, что для помилования иностранных военнослужащих, приехавших защищать Украину и попавших в плен к террористам, нет никаких оснований. Таким образом над британцами Эйденом Аслином и Шоном Пиннером, а также марокканцем Саадуном Брагимом остается угроза приведения "приговора" в действие.