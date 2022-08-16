россияне готовят массированный ракетный обстрел Украины: в Беларуси назвали сроки

Оккупанты заняли аэродром в Беларуси по согласию их военного командования

Белорусские эксперты считают, что россияне готовятся к массированному обстрелы Украины. Они называют срок в ближайшие недели. Такие выводы сделали по итогам изучения того, что находится на аэродроме "Зябровка" в Беларуси. После того, как там раздались взрывы, россияне продолжили подвозить боеприпасы.

Об этом идет речь в новом расследовании, опубликованном мониторинговой группой "Белорусский Гаюн". Отмечается, что во время взрывов был уничтожен танк Т-72 и были пострадавшие. Команда специалистов идентифицировала технику, которая находится в "Зябровке".

На 12 августа на аэродроме отмечены от 10-14 ЗРК С-400 "Триумф", три радиолакационные системы РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлёт", вертолет Ми-8, два ЗРПК "Панцирь" и от 15 до 60 ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300/400.

Техника в "Зябровке"

В "Зябровку" ракеты подвозят из аэропорта в Гомеле. Также известно о большом количестве военных в округе, наличии танков и БМП, а также ОТРК "Искандер", которые не видны на снимках. Напомним, последний массированный обстрел со стороны Беларуси был 28 июля.

Как отмечается в сводке украинского Генштаба, угроза ракетных и авиационных ударов сохраняется. Также белорусские военные проводят тренировки по связи. Как ранее сообщал "Телеграф", в россии и Беларуси в августе будут проходить совместные военные учения. Также стало известно, сколько белорусских военных готовы воевать против Украины на стороне россии.