Беларусь начала очередные учения у границ Украины: теперь "освобождает территории"

Военные задействовали как пехоту, так и десантников

Вопрос вероятного открытия белорусского фронта на войне в Украине по-прежнему остается открытым несмотря на утверждения представителей нашей власти. Очередным опасным "звоночком" стало начало новых военных учений на территории сразу трех областей Беларуси, которые стартовали 8 сентября. На протяжении следующей недели военнослужащие соседней страны будут "отрабатывать освобождение территории, которая временно захвачена противником".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РБ, передает "Телеграф". В ходе учений задействованы представители различных войск белорусской армии — пехота, десантники и многие другие.

Известно, что вовлечены в проведение такой обучающей операции сразу три области страны — Минская, Брестская и Витебская. Будет использоваться Брестский полигон, а также участки местности в других регионах. Для Украины наиболее непростым является как раз вопрос учения в Брестской области, ведь именно она граничит с нашим государством.

Карта Беларуси с отмеченными областями, где проходят учения

В первую очередь военные планируют отработать уже упомянутое "освобождение захваченных территорий", восстановление контроля над "государственной границей" и борьбу с вражескими ДРГ. Также белорусов обучат поддерживать наземные сосредоточия войск с помощью авиации.

Первые фото из белорусских учений

Десант тоже задействован

При этом в Беларуси подчеркнули, что в желании "укрепить региональную безопасность и пояс добрососедства" представители военных сил республики предоставили возможность наблюдать за учениями представителям других стран. Какие именно государства являются "аккредитованными" Минобороны РБ для подобных действий, в ведомстве не уточняли. Однако почти наверняка на учениях присутствую граждане россии.

Ранее "Телеграф" пообщался с экспертами, которые проанализировали последние решения диктатора александра лукашенко и вероятность наступления со стороны Беларуси на Украину.