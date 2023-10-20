Опять позор: в россии на муралах с "героями ВОВ" нарисовали немецких солдат (фото)

В российском Курске произошел скандал с муралами на тему Второй мировой войны. На них изобразили немецкие танки и солдат вермахта.

Как сообщили пользователи соцсетей, на домах в центре города появились муралы, на которых изображены фрагменты диаграммы "Огненная дуга". На них можно увидеть немецкие танки "Пантера" и "Тигр", а перед ними солдат вермахта с автоматами МР-40.

Муралы возмутили местных жителей, которые высказали свое не довольство в соцсетях. Курский блогер Юрий Иванов увидел в этом "реабилитацию нацизма".

Мурал в Курске

Мурал в Курске

В свою очередь министр культуры Курской области Юлия Полетыкина заявила, что на верхней части граффити есть и советские солдаты и танк. "На граффити изображены фрагменты диаграммы "Огненная дуга" художников студии Грекова. Также на этом граффити заколлажированы надпись "Герои огненной дуги", даты сражений, орден отечественной войны. И композиционно, по задумке дизайнера, верхнюю часть мурала занимают фото победителей — советские солдаты. Просто вырвано из контекста", — сказала она.

Российская чиновница назвала высказывания блогера хайпом. Она также высказала мнение, что заказчиков подобной "дискредитации" должны проверить "соответствующие органы".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Житомире разместили плакаты к 9 мая, на которых были изображены солдаты вермахта.