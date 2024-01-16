"Миролюбивая страна" с ядерным оружием: в Беларуси приняли новый документ о защите страны

В документе сказано, что для Беларуси "никто не враг", но "своих врагов" страна обозначает четко

В Беларуси обновили Военную доктрину страны. Согласно новому документу, Республика считает себя "миролюбивой страной", но на различного рода угрозы готова отвечать тактическим ядерным оружием.

Об этом рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает "Беларусь сегодня". Документ, который действовал с 2016 года, обновили во время заседания Совета Безопасности республики 16 января.

В этой доктрине, по словам Хренина, отражены "основные взгляды государства" на мир и войну, на применение военной силы в рамках реагирования на имеющиеся вызовы и угрозы.

"Сегодня на Совете Безопасности был представлен проект обновленной Военной доктрины. Самое главное, что в этом документе сохранена преемственность. Дух нашей доктрины – миролюбивый характер нашего народа. Мы четко подчеркиваем и говорим, что Республика Беларусь не рассматривает ни один народ как своего врага, несмотря на действия их правительств. Это ключевой посыл", — сказал министр обороны.

Тут же он озвучил первый пункт, в котором сказано, что доктрина стала адресной. Это значит, что Беларусь четко говорит, кто для нее враг и называет источники угрозы для страны. Также в документе очертили те меры, которые должна принимать Беларусь в случае рисков или угроз, в том числе при помощи ядерки.

"В рамках реагирования на возможные военные угрозы мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия", — сказал Хренин.

Также в документе появилась глава, в которой подробно расписаны обязательства Беларуси перед союзниками. В частности, был учтен опыт попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году. Документ будет доработан и вскоре вынесен на утверждение Всебелорусским народным собранием.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также прокомментировал новую военную доктрину. Он заявил, что нужно обязательно учесть мнение народа.

"Сформирована и поставлена задача неформально подойти к подготовке новой Концепции национальной безопасности… В новой Военной доктрине раскрыто содержание военной политики нашей страны. В частности, подчеркивается, что Беларусь — миролюбивая страна, никому не угрожает. Но попытки вмешательства во внутренние дела, а тем более угроза применения военной силы или агрессия будут пресекаться с использованием всего потенциала государства… Вынести ее на широкое общественное обсуждение с привлечением представителей научного и экспертного сообщества, средств массовой информации. Обстоятельно обсудить этот документ, спросить мнение людей. Ведь обеспечение национальной безопасности – это наша общая задача. Каждого гражданина Беларуси", — сказал Лукашенко.

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