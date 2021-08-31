Американец выиграл в лото $18,4 млн благодаря счастливой комбинации 1991 года: подробности

Мужчина выиграл в лото 18,4 миллиона долларов и рассказал, на что их потратит

В американском штате Мичиган произошла невероятная история. На протяжении 30 лет 61-летний мужчина играл в "Лото 47", использовав одну и ту же комбинацию чисел. Наконец-то все шесть номеров совпали: выигрыш составил 18,4 миллиона долларов.

Об этом сообщили на сайте лотереи.

Оказывается, мужчина использовал комбинацию 03-05-10-20-28-31 еще с 1991 года, однако ни разу до сих пор она не приносила ему выигрыш. В этот раз, проверив свой билет, он не мог поверить и был в настоящем шоке.

Забрать деньги победитель мог двумя способами: получить 30 аннуитетных выплат по 614 тысяч (то есть всего 18,4 миллиона долларов), или же забрать чуть меньше — 11,7 миллиона долларов — но сразу. В итоге, счастливчик выбрал последний вариант и пообещал потратить миллионы на свою семью и благотворительность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Виннице проведут акцию под названием "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" с розыгрышем призов, главный из которых автомобиль.

Также мы писали, что в США семья вернула женщине лотерейный билет с выигрышем в миллион долларов, который она выбросила.