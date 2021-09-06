В США уже более 60 погибших от урагана "Ида" (фото, видео)

Почти 600 жителей штата Луизиана остались без электроэнергии

В США погибли 63 человека из-за урагана "Ида", который охватил страну еще 29 августа, и вызвал мощные наводнения и ливни. Большинство смертей зафиксировали на северо-востоке штатов.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает "Daily Mail".

В штате Луизиана, куда изначально и пришел ураган, жертвами стали 13 местных жителей.

Остальные 50 людей погибли на северо-востоке США: 17 человек в Нью-Йорке, 27 граждан в штате Нью-Джерси, еще четыре в Пенсильвании.

По одному погибшему от последствий урагана зафиксировали в штатах Мэриленд и Коннектикут.

На данный момент почти 600 жителей штата Луизиана из-за последствий урагана остались без электроэнергии.

В Национальной метеорологической службе США, сообщают, что в настоящее время количество дневных осадков в Центральном парке Нью-Йорка составляет 18 сантиментов. Эти показатели побили 94-летний рекорд — тогда зафиксировали 10 см воды.

Кроме того, в результате активной деятельности урагана "Ида" и значительного количества осадков, в реках средней Атлантики и Новой Англии повысился уровень воды.

Считается, что в США ураган "Ида" стал одним из самых мощных в истории. В СМИ пишут, что в настоящее время в нескольких американских штатах действует чрезвычайное положение из-за последствий природного явления.

Американские климатологи заявили о предположении, что со временем ливень может стать еще мощнее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти США призвали 9,1 млн американцев искать убежище на возвышенности, ведь в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси и Мэриленд улицы городов заполнены водой до 40 сантиметров.

Также мы писали, что в конце августа мощные ливни обрушились на северо-восток Испании — улицы некоторых городов превратились в реки, а потоки воды сметали все на своем пути.