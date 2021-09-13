Укр

"Кот в шоке": в США болельщики спасли кота, который упал с крыши стадиона (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Четвероногий пытался удержаться, но не смог Новость обновлена 12 сентября 2021, 09:47
Четвероногий пытался удержаться, но не смог

После спасения животного болельщики повторили сцену из мультфильма "Король Лев", подняв кота над головами.

На Майами во время студенческого футбольного матча кот сорвался с крыши стадиона, однако его спасли фанаты.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

Животное изо всех сил старалось удержаться на крыше, чтобы не упасть, однако продолжало сползать и наконец перестало сопротивлятся.

Группа футбольных фанатов попыталась помочь кошке, чтобы она не получила травмы в результате падения.

Таким образом, болельщики развернули национальный флаг, который смягчил приземление кота.

После этого спасатели радостно подняли четвероногого над головами и окружили его со всех сторон. Сначала кот вел себя спокойно, однако затем, после таких активных действий со стороны людей, он начал царапаться и пытаться убежать.

В сети появилось видео, как все происходило.

Читатели соцсетей порадовались за кота и поддержали болельщиков, которые пожалели животное и помогли ему.

Однако некоторые из пользователей сети выразили свое недовольство действиями американцев после спасения кота и не оценили их поступок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 сентября в Киеве и еще нескольких городах Украины прошел Всеукраинский марш защиты животных, на который пришли тысячи граждан и волонтеров.

Напоминаем, что в Киевской области женщина в квартире держала 69 котов и собак, которые жили в ненадлежащих условиях и голодали.

Главные события недели
Украина
Главные события недели: обострение на Донбассе, COVID-19 в Украине, смерть Бельмондо
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события недели
Главные события недели: обострение на Донбассе, COVID-19 в Украине, смерть Бельмондо
Дата публикации
Категория
Украина-Россия
Российско-украинская война: что стоит за последними обострениями и заявлениями
Дата публикации
Категория
Зеленский и Путин
У Зеленского объяснили, что мешает встрече президентов Украины и РФ
Дата публикации
Категория
Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец
Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца: первые подробности
Дата публикации
Категория
Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"