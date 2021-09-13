"Кот в шоке": в США болельщики спасли кота, который упал с крыши стадиона (видео)

После спасения животного болельщики повторили сцену из мультфильма "Король Лев", подняв кота над головами.

На Майами во время студенческого футбольного матча кот сорвался с крыши стадиона, однако его спасли фанаты.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

Животное изо всех сил старалось удержаться на крыше, чтобы не упасть, однако продолжало сползать и наконец перестало сопротивлятся.

Группа футбольных фанатов попыталась помочь кошке, чтобы она не получила травмы в результате падения.

Таким образом, болельщики развернули национальный флаг, который смягчил приземление кота.

После этого спасатели радостно подняли четвероногого над головами и окружили его со всех сторон. Сначала кот вел себя спокойно, однако затем, после таких активных действий со стороны людей, он начал царапаться и пытаться убежать.

В сети появилось видео, как все происходило.

Читатели соцсетей порадовались за кота и поддержали болельщиков, которые пожалели животное и помогли ему.

Однако некоторые из пользователей сети выразили свое недовольство действиями американцев после спасения кота и не оценили их поступок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 сентября в Киеве и еще нескольких городах Украины прошел Всеукраинский марш защиты животных, на который пришли тысячи граждан и волонтеров.

Напоминаем, что в Киевской области женщина в квартире держала 69 котов и собак, которые жили в ненадлежащих условиях и голодали.