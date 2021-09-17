Джо Байден стал часто кашлять во время выступлений: Белому дому пришлось объясниться

Врач везде сопровождает Байдена и следит за его здоровьем.

В резиденции президента США Белом доме заявили, что частый кашель Джо Байдена не должен вызывать волнений, ведь здоровье главы страны в порядке.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президента США постоянно осматривает врач, поэтому кашель не является чем-то серьезным.

"Это не повод для беспокойства", — ответила Псаки на вопрос журналистов о состоянии здоровья Байдена.

Псаки также отметила, что легкий кашель может быть причиной незначительной простуды или просто, чтобы прочистить горло.

Пресс-секретарь также отметила, что рядом с Байденом всегда есть врач, который сопровождает его везде и следит за состоянием здоровья президента.

Также журналисты спросили у Псаки, когда глава страны пройдет полный медицинский осмотр, на что она ответила обещанием сообщить о результатах, когда это произойдет. По ее словам, ждать долго не придется.

Подозрения о болезни Байдена возникли после того, как он неоднократно покашливал во время выступления в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, из-за чего главе США приходилось прерывать свой разговор, чтобы покашлять.

Напоминаем, что глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во второй раз получил позитивный тест на коронавирус перед Ялтинской европейской стратегией (YES) 11 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после встречи Байдена и президента Украины Владимира Зеленского появилась информация о возможности еще одной встречи политиков в этом году, однако потом глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию. Стоит отметить, что во время визита украинского президента в США, ему заявили о поддержке вступления Украины в НАТО, однако это зависит не только от штатов.