В США разыграли один из крупнейших джекпотов в истории лотереи: сколько получит победитель
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Сумма зависит от того, захочет ли победитель забрать сразу весь выигрыш.
В США разыскивают обладателя седьмого по масштабам выигрыша в лотерее в истории страны — 699,8 миллиона долларов США, что в гривневом эквиваленте составляет почти 18,5 млрд. Выигрышный билет приобрели в Калифорнии.
Об этом сообщает сайт лотереи.
Этот выигрыш попал в ТОП-5 лотереи Powerball. Билет этой лотереи с выигрышной комбинацией не попадался с июня. Три раза в неделю объявляется призовая комбинация. Если билет с такими цифрами продают — владелец может сорвать куш.
Билет с выигрышными цифрами понедельника купили в небольшом продуктовом магазине в Морро-Бэй накануне.
Отмечается, что максимальную сумму — 699,8 млн долларов победитель получит в случае аннуитета — постепенной выплаты награды в виде ежегодной ренты.
Если забирать все деньги сразу — сумма джекпота уменьшится в полтора раза и составит 496 млн долларов (более 13 млрд гривен).
Ранее "Телеграф" писал, что американец в казино поставил три доллара, а выиграл новый автомобиль благодаря счастливой случайности и акции от развлекательного заведения.
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