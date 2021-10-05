Укр

В США разыграли один из крупнейших джекпотов в истории лотереи: сколько получит победитель

Автор
Галина Михайлова
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Выигрыш станет одним из рекордных в стране.
Выигрыш станет одним из рекордных в стране.

Сумма зависит от того, захочет ли победитель забрать сразу весь выигрыш.

В США разыскивают обладателя седьмого по масштабам выигрыша в лотерее в истории страны — 699,8 миллиона долларов США, что в гривневом эквиваленте составляет почти 18,5 млрд. Выигрышный билет приобрели в Калифорнии.

Об этом сообщает сайт лотереи.

Этот выигрыш попал в ТОП-5 лотереи Powerball. Билет этой лотереи с выигрышной комбинацией не попадался с июня. Три раза в неделю объявляется призовая комбинация. Если билет с такими цифрами продают — владелец может сорвать куш.

Билет с выигрышными цифрами понедельника купили в небольшом продуктовом магазине в Морро-Бэй накануне.

Выигрышными стала такая комбинация цифр
Выигрышными стала такая комбинация цифр

Отмечается, что максимальную сумму — 699,8 млн долларов победитель получит в случае аннуитета — постепенной выплаты награды в виде ежегодной ренты.

Если забирать все деньги сразу — сумма джекпота уменьшится в полтора раза и составит 496 млн долларов (более 13 млрд гривен).

Ранее "Телеграф" писал, что американец в казино поставил три доллара, а выиграл новый автомобиль благодаря счастливой случайности и акции от развлекательного заведения.

Теги:
#США #Лотерея #джекпот
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