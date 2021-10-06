Стрельба в школе в США: ученик ранил четырех человек и скрылся (видео, фото)

Стрельбе предшествовала драка учеников.

В Арлингтоне, что в штате Техас (США), парень устроил стрельбу в учебном заведении Тимбервью, вследствие чего несколько человек получили ранения.

Как сообщает ABC, стрельба была непродолжительной, а преступник сбежал с места происшествия до того, как туда прибыли полицейские.

К месту происшествия прибыли спасатели и правоохранители, в настоящее время школа оцеплена силовиками. Утверждается, что угроза миновала и учеников вывозят из заведения к семьям.

В полиции сообщают, что поиски преступника ведутся в содействии с другими правоохранительными органами.

В СМИ поступали сообщения о том, что злоумышленник якобы был задержан, однако позже эта информация не подтвердилась.

В сети также появлялась информация о том, что один человек погиб в стрельбе, однако местные власти эти данные опровергли. По данным полиции, были ранены четыре человека.

Предположительно установлено, что стрелком был 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс, сейчас его ищут.

Арлингтон на карте США

Как сообщалось ранее, в российской Перми 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете. Его жертвами стали 6 человек, сам он при этом был тяжело ранен полицейскими.

После двух недель в реанимации, стрелка готовят к переводу в обычную палату, где его смогут допросить следователи.