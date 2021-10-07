Вакцинация будущих мам - в США рекомендуют прививать от коронавируса беременных

Вакцинация беременной женщины может спасти жизнь не только ей, но и будущему ребенку.

Коронавирус во время беременности на 59% повышает риск родить ребенка раньше срока. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного в США. При этом медики утверждают — вакцинация беременных необходима.

Об этом сообщает Scientificamerican.

Среди опасностей COVID-19 у беременных не только попадание матери в реанимацию или смерть, но и на 76% больший риск развития преэклампсии.

Официальные рекомендации в США Центра по контролю и профилактике заболеваний включают в себя совет вакцинироваться беременным, но среди женщин "в положении" в США привились только 32%.

Согласно проведенным исследования мРНК-вакцины предварительно не несут опасности будущим матерям и их детям. Вакцинация такими препаратами почти 4 тысяч беременных показала, что это не повлияло на количество выкидышей, врожденных дефектов или преждевременных родов.

Исследования также показали, что антитела к COVID вакцинированных людей передаются их детям во время беременности. Их обнаружили в пуповинной крови спустя около 13 недель после завершения курса вакцинации.

Беременные не участвовали в клинических испытаниях 3 фазы вакцин против COVID-19 и первоначально, Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендовал принимать решение вместе со своим врачом, взвесив риски и преимущества.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВОЗ оценили течение пандемии заявив, что мир еще в середине пути борьбы с коронавирусом.