В США показали боевого робопса-снайпера (фото, видео)

Боевая машина использует в стрельбе патроны калибром 6,5 мм

В Вашингтоне 12 октября презентовали миру нового роботизированного пса, который способен стать незаменимым помощником военнослужащих.

О технологических новинках американской выставки вооружений AUSA-2021 сообщает издание The Drive.

Боевой робот-собака сокращенно назван SPUR (от аббревиатуры "специальная беспилотная винтовка). В целом его корпус весьма схож с популярными в сети робопсами Boston Dynamics, но это "животное" является настоящей машиной для участия в военных действиях.

Машина держит заряд до 12,5 часов

Его главное отличие — массивное снайперское оружие, находящееся на "спине". Винтовка Q-UGV рассчитана на стрельбу патронами калибра 6,5 мм.

Управлять роботом можно со специальным приложением

Стрельба проводится с помощью специального инструментария, сделанного на базе Android. Непосредственного, физического присутствия "стрелка" возле робопса не требуется — для трансляции картинки используются специальные камеры. Это позволяет управлять боевой машиной с определенной дистанции.

При этом разработчики — компании SWORD International и Ghost Robotics — уверяют, что в будущем хотят сделать собаку-робота автономной. Таким образом устройство сможет самостоятельно, без помощи человека, определять потенциальные для поражения цели.

Интересно, что робот является достаточно быстрым. Он способен двигаться со скоростью до 7,2 км/час. Также он весьма вынослив в плане температур: способен выдержать мороз до -40°С и жару до +55°С.

Дополнительно в сети показали, каким способом робопес перемещается по болотистой местности.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что улицы Сингапура уже начали патрулировать с помощью роботизированных полицейских. Как они выглядят, можете узнать в нашем материале.