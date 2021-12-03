Прочувствовать дух Рождества: в США выставили для аренды дом Кевина из "Один дома" (фото)
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Погостить у "Маккалистеров" предлагают компании из четырех человек
На американском сайте для аренды недвижимости к праздникам (и не только) Airbnb появился дом, который знаком очень многим любителям душевного рождественского кино. Речь идет о доме семьи Маккалистеров из легендарного фильма "Один дома".
Информацию о жилье можно узнать непосредственно на сайте упомянутого Airbnb.
Дом расположен в пригороде Чикаго — Виннетке, штат Иллинойс. Судя по всему, его аренда стала возможна в рамках очередной рекламной кампании от Disney+, которые в этом году выдали ремейк знаменитого фильма, значительно проиграв оригиналу.
О том, что связь существует, говорит одно из возможных занятий в доме — просмотр этой самой "праздничной новинки".
Однако есть и другие возможности: побродить по дому, который украшен точно также, как и в фильме; поесть вредной еды — пиццы или макарон с сыром, как и Кевин в свое время; смотреть трешевые фильмы по телевизору или даже выбрать свое приключение, которое включает легендарный план боя Кевина МакКалистера за свой дом.
Самым интересным в этой истории является то, что недвижимость в аренду якобы выставил старший брат Кевина, тот самый Базз — который портил жизнь мелкому родственнику при любом удобном случае.
"Я приглашаю команду шалунов, чтобы их внутренние восьмилетние дети могли свободно бегать в моем доме детства 12 декабря", — написано в объявлении.
И действительно — лишь эта дата будет доступна для бронирования. Прием заявок откроется 7 декабря.
Сколько же будет стоить подобная роскошь, не сообщается. Вероятно, цена появится уже после открытия торгов.
Добавим, что в перечне всех моментов указано то, что Airbnb пожертвует деньги от пребывания гостей в доме МакКалистеров для детской больницы La Rabida, что расположена в Чикаго. В ней опекаются детками-инвалидами и пациентами с хроническими болезнями.
Таким образом организаторы подобной возможности делают отсылку и ко второй части знаменитых рождественских фильмов — "Один дома-2: потерянный в Нью-Йорке".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему трейлер новой версии "Один дома" откровенно захейтили в сети.
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