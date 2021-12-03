Прочувствовать дух Рождества: в США выставили для аренды дом Кевина из "Один дома" (фото)

Погостить у "Маккалистеров" предлагают компании из четырех человек

На американском сайте для аренды недвижимости к праздникам (и не только) Airbnb появился дом, который знаком очень многим любителям душевного рождественского кино. Речь идет о доме семьи Маккалистеров из легендарного фильма "Один дома".

Информацию о жилье можно узнать непосредственно на сайте упомянутого Airbnb.

Легендарный дом МакКалистеров

Не забыли и о статуе возле крыльца

Дом расположен в пригороде Чикаго — Виннетке, штат Иллинойс. Судя по всему, его аренда стала возможна в рамках очередной рекламной кампании от Disney+, которые в этом году выдали ремейк знаменитого фильма, значительно проиграв оригиналу.

О том, что связь существует, говорит одно из возможных занятий в доме — просмотр этой самой "праздничной новинки".

Однако есть и другие возможности: побродить по дому, который украшен точно также, как и в фильме; поесть вредной еды — пиццы или макарон с сыром, как и Кевин в свое время; смотреть трешевые фильмы по телевизору или даже выбрать свое приключение, которое включает легендарный план боя Кевина МакКалистера за свой дом.

Хотели бы попрыгать на кровати, как Кевин?

Можно даже "украсть" папин одеколон для бритья

Вечерние макароны с сыром

Самым интересным в этой истории является то, что недвижимость в аренду якобы выставил старший брат Кевина, тот самый Базз — который портил жизнь мелкому родственнику при любом удобном случае.

Объявление разместил Базз МакКалистер

"Я приглашаю команду шалунов, чтобы их внутренние восьмилетние дети могли свободно бегать в моем доме детства 12 декабря", — написано в объявлении.

И действительно — лишь эта дата будет доступна для бронирования. Прием заявок откроется 7 декабря.

Сколько же будет стоить подобная роскошь, не сообщается. Вероятно, цена появится уже после открытия торгов.

Добавим, что в перечне всех моментов указано то, что Airbnb пожертвует деньги от пребывания гостей в доме МакКалистеров для детской больницы La Rabida, что расположена в Чикаго. В ней опекаются детками-инвалидами и пациентами с хроническими болезнями.

Таким образом организаторы подобной возможности делают отсылку и ко второй части знаменитых рождественских фильмов — "Один дома-2: потерянный в Нью-Йорке".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему трейлер новой версии "Один дома" откровенно захейтили в сети.