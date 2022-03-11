Укр

Запрет на водку, икру и бриллианты: главные слова Байдена о новых санкциях против рф

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Зеленский и Джо Байден Новость обновлена 11 марта 2022, 18:55
Владимир Зеленский и Джо Байден

США ужесточает санкции против рф.

В пятницу, 11 марта, на 16-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский созвонился с президентом США Джо Байденом. После этого разговора Байден обратился к американцам.

"Телеграф" приводит главные заявления лидера свободного мира.

Президент США рассказал об усилении санкционного давления на россию, новые ограничения ударят по многим сферам деятельности рф. Добавим, что в Байден вновь отметил, что воевать на территории Украины американцы не планируют.

Главные тезы из обращения Байдена к нации:

  • США вводят полные блокирующие санкции против членов Госдумы и руководителей попавших под санкции российских банков;
  • Запрет на импорт алкоголя, бриллиантов, икры и морепродуктов из россии;
  • Запрет на поставки в россию предметов роскоши — автомобилей, дорогой одежды и ювелирных изделий;
  • Страны G7 будут добиваться, чтобы россия не смогла получать деньги в МВФ, Всемирном банке и других финансовых институтах;
  • Также США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с рф;
  • Американские власти получат полномочия запрещать своим резидентам инвестировать в любой сектор экономики рф;
  • США не будут воевать с россией в Украине, это грозило бы третьей мировой, но будут защищать территорию НАТО;
  • россия заплатит серьезную цену, если применит химическое оружие в Украине.
  • запрещается поставка долларовых банкнот в рф из США в любом виде.

Ранее сообщалось, что 8 марта Байден запретил весь импорт нефти из россии.

Напомним, 11 марта россия устроила провокацию на границе с Беларусью с целью обвинить Украину в атаке на приграничные территории Беларуси. Арестович обратился к белорусам и призвал их не воевать с Украиной, а в сети появилась предполагаемая дата удара белорусской армии по Украине.

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