Байден загадочно высказался насчет переговоров Украины и россии

Лидер свободного мира высказался о войне в Украине.

В четверг, 24 марта, на 29-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент США Джо Байден в Брюсселе (Бельгия) на саммите НАТО по завершении переговоров высказался насчет ситуации в Украине.

Соответствующее заявление Байдена доступно на YouTube-канале "Голос Америки. Українською".

Байден отметил, что не считает, что Украине придется отказываться от части территорий ради урегулирования конфликта. Кроме того, президент США предостерег кровавого диктатора владимира путина от применения химического оружия в Украине.

"Мы ответим, если он его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения", — заявил Байден.

Напомним, 24 марта по итогам саммита НАТО Украина получила ответ касательно возможной миротворческой миссии Альянса в Украине. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обратился к "Большой семерке". Накануне Зеленский попросил у Альянса 1% самолетов.

Ранее Байден пообещал не оставлять Украину без оружия, которое необходимо для отражения российской агрессии. В середине марта президент США объявил о новом санкционном ударе по рф.