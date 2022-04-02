США из-за россии отменили испытания новой ракеты: подробности

Полностью от учений не отказались

Соединенные Штаты Америки временно отложили запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III из-за агрессивной позиции россии касаемо Запада во время войны с Украиной. Отметим, что такой снаряд имеет ядерный заряд, и, вероятно, в Вашингтоне не хотят провоцировать путина насчет ядерной войны еще больше.

Такие новости сообщает агентство Reuters, передает "Телеграф".

Это уже не первый перенос испытаний Minuteman III в 2021 году. Изначально запуск ракеты был запланирован на 2 марта, однако позже было принято решение "снизить ядерную напряженность в отношениях с россией".

При этом военнослужащие Штатов не собираются полностью отказываться от идеи испытаний, а лишь переносят их ближе к концу года. Конкретной даты пока не определили.

По мнению Джеффри Льюиса, исследователя ракет из Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина, такой "сбой в графике" не слишком повлияет на общую схему улучшения ядерного оружия по типу Minuteman III.

Пусковая установка американских баллистических ракет

Отметим, что подобные американские ракеты способны преодолеть расстояние в 9660 км, развивая скорость до 24 тысяч км/час. Хранятся они в специальных подземных шахтах, которые укреплены и управляются специальным пусковым расчетом.

Напомним, что россия не устает напоминать о том, что их кровавый диктатор имеет доступ к "красной кнопке", что может плохо закончиться для жителей многих стран мира.

При этом в кремле начали заверять западных коллег, что не собираются использовать ядерное оружие, пытаясь аргументировать это тем, будто бы все цели в "спецоперации" на территории Украины успешно выполнены. Интересно, что даже при таком раскладе российские самолеты с ядерными ракетами на борту не получили приказ остановиться, когда влетели в воздушное пространство Швеции.