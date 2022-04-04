Укр

Байден наконец отреагировал на зверства в Буче, оскорбив путина

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Джо Байден Новость обновлена 04 апреля 2022, 18:05
Джо Байден

Президент США назвал путина военным преступником

Президент США Джо Байден в понедельник, 4 апреля, назвал президента россии путина военным преступником после совершенных россиянами убийств мирных украинцев под Киевом.

Об этом сообщает Reuters.

Президент США собирается продолжать вводить санкции в отношении россии, и призывает к судебному разбирательству по военным преступления.

Ранее сообщалось, что Украина потребовала от ведущих западных стран введения новых разрушительных санкций против россии в связи с резней в Буче.

Напомним, что 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск. В Буче на некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили просто посреди дороги.

Кроме того, согласно заявлениям мера Бучи Анатолия Федорука, в городе были найдены братские могилы, в которых обнаружены тела по меньшей мере 280 человек.

При этом российская пропаганда уже начала придумывать собственное объяснение подобному засилью погибших украинцев, и оно удивительно циничное. Однако Украина сделает все возможное, чтобы ни один виновный в страшных злодеяниях против нашего народа не избежал наказания.

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#Путин #Джо Байден #Буча
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