Новые виды вооружения Украине бы помогли

В США, где заговорили о новых санкциях после зверств россии в Буче, десятки конгрессменов требуют предоставить Украине больше оружия. Одновременно с этим госсекретарь Энтони Блинкен предупредил граждан, что эра начавшаяся после окончания холодной войны закончилась.

Он в своей речи на открытии бюста своего предшественника остановился на теме Украины, отметив, что перед Западом во главе с США стоит сложная задача. "Мы все знаем, что ветер войны сильно дует в Украине, где граждане предпринимают героические усилия, чтобы сохранить свою независимость. Защита их свобод, а также обеспечение того, чтобы насилие не распространилось — чтобы мы не спровоцировали что-то еще — действительно сложная задача", — сказал Блинкен.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Кроме окончания периода после холодной войны Блинкен отметил не только нападение россии на Украину, но и репрессии внутри страны-агрессора и ее угрозы применить ядерное оружие.

На фоне таких настроений в американском политикуме более трех десятков конгрессменов из разных партий, по данным CNN, призывают президента США Джо Байдена предоставить Украине больше оружия, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

Также в запросе упомянуты поставки зенитных ракет Stinger, противотанковых ракет Javelin и беспилотников с большей дальностью действия, чтобы Украина успешнее оборонялась от россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на оружие для Украины в США выделены еще 300 млн долларов.