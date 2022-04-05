Укр

Блинкен сделал тревожное заявление о войне, а в Конгрессе призывают дать Украине самолёты и мощные ракеты

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Ракеты "земля - воздух" Новость обновлена 05 апреля 2022, 08:16
Ракеты "земля - воздух"

Новые виды вооружения Украине бы помогли

В США, где заговорили о новых санкциях после зверств россии в Буче, десятки конгрессменов требуют предоставить Украине больше оружия. Одновременно с этим госсекретарь Энтони Блинкен предупредил граждан, что эра начавшаяся после окончания холодной войны закончилась.

Он в своей речи на открытии бюста своего предшественника остановился на теме Украины, отметив, что перед Западом во главе с США стоит сложная задача. "Мы все знаем, что ветер войны сильно дует в Украине, где граждане предпринимают героические усилия, чтобы сохранить свою независимость. Защита их свобод, а также обеспечение того, чтобы насилие не распространилось — чтобы мы не спровоцировали что-то еще — действительно сложная задача", — сказал Блинкен.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Кроме окончания периода после холодной войны Блинкен отметил не только нападение россии на Украину, но и репрессии внутри страны-агрессора и ее угрозы применить ядерное оружие.

На фоне таких настроений в американском политикуме более трех десятков конгрессменов из разных партий, по данным CNN, призывают президента США Джо Байдена предоставить Украине больше оружия, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

Также в запросе упомянуты поставки зенитных ракет Stinger, противотанковых ракет Javelin и беспилотников с большей дальностью действия, чтобы Украина успешнее оборонялась от россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на оружие для Украины в США выделены еще 300 млн долларов.

Теги:
#США #Ракеты #Энтони Блинкен
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